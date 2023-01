Primo compleanno da premier di Giorgia Meloni: "Mi auguro non deludere chi ha creduto in me"

«Grazie a tutti per i messaggi di auguri. 46 anni. Non so se ci sia da festeggiare, ma c'è sicuramente un augurio che voglio fare io a me stessa. Mi auguro di non farmi spaventare dalla mole dei problemi, di non farmi ammaliare dalle sirene del potere, di non farmi convincere da un sistema che non condivido. Mi auguro di essere audace, concreta, veloce e coraggiosa. Di guardare sempre a quello che è giusto per l’Italia. In breve, mi auguro di non deludere chi ha creduto in me, e nella possibilità che l’Italia tornasse la grande Nazione che merita di essere. E non lo farò, costi quel che costi». Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni in occasione del suo compleanno.



Santanche', mamma premurosa e presidente straordinario

«Tanti auguri a una donna coraggiosa, una mamma premurosa e un presidente straordinario», così su Twitter il ministro per il Turismo, Daniela Santanchè, per il compleanno di Giorgia Meloni.

Foti, hai scritto la storia della nazione

«Hai scritto la storia di questa nazione. Grazie per essere una guida costante per tutti noi ogni giorno. Buon compleanno presidente Giorgia Meloni. Viva Fratelli d’Italia». Così su Twitter il capogruppo FdI alla Camera, Tommaso Foti.

Gli auguri di La Russa

Una foto che li ritrae in un contesto ufficiale con lui che consegna a lei un mazzo di fiori. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, rivolge così su Twitter i suoi auguri a Giorgia Meloni per il compleanno.

Salvini, appena sveglio ho fatto auguri a Meloni

«La prima cosa che ho fatto questa mattina è stata mandare gli auguri di buon compleanno a Giorgia Meloni. Si rassegni la sinistra: governeremo questo paese per i prossimi 10 anni». Lo ha detto il leader della Lega, vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in occasione della presentazione dei candidati della Lega a Milano alle elezioni regionali in Lombardia.

