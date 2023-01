Braccio di ferro sull'autonomia differenziata. Rampelli: "La Lega rallenti, rischio collasso"

All'accelerazione sull'autonomia differenziata dice no Fabio Rampelli (FdI), vice presidente della Camera. Intervistato da Il Fatto Quotidiano, Rampelli, di fronte la spinta della Lega per approvare il ddl Calderoli in concomitanza con le regionali, ricorda che «della fretta e della scarsa condivisione con cui abbiamo approvato per esempio la riforma del Titolo V della Costituzione, che ha pasticciato le competenze tra Stato e Regioni, ancora paghiamo le conseguenze».

Dunque, se fosse nei panni del ministro Roberto Calderoli, «non vorrei fare la fine di Bassanini, criticato da tutti gli amministratori di destra e di sinistra». «L'architettura dello Stato va di migliorata ma non si può sbagliare, pena il collasso», avverte Rampelli. A suo avviso, il progetto del presidenzialismo e quello dell’autonomia devono marciare insieme, «è una mia convinzione».

Inoltre, «per una riforma delicatissima destinata a cambiare la vita dei nostri figli e a cambiare l’Italia, il passaggio parlamentare sarà ineludibile. Lo dico anche nella veste di presidente vicario dell’assemblea di Montecitorio e sono convinto che la pensi come me anche il presidente Lorenzo Fontana che difenderà le prerogative della Camera che presiede».

