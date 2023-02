Giorgia Meloni a Kiev, "Doveroso essere qui". Pomeriggio l'incontro con Zelensky

«Credo sia doveroso essere qua per ribadire la posizione del governo italiano e forse anche rendersi conto personalmente di quel che serve a un popolo che si batte per la libertà». Così Giorgia Meloni, scendendo dal treno a bordo del quale è giunta a Kiev: «È sempre diverso vedere con i propri occhi credo che aiuti anche gli italiani a capire».

Per la premier si tratta della sua prima visita in Ucraina. Nella notte, attorno alle due, una tappa per i controlli a Leopoli, dopo avere attraversato con un treno blu, un convoglio speciale partito dalla stazione di Przemysl, il confine con la Polonia diretta nella capitale ucraina. Insieme alla delegazione italiana (con lei, tra gli altri, il sottosegretario alla presidenza Giovanbattista Fazzolari) era arrivata ieri pomeriggio a Varsavia dove ha incontrato il primo ministro Morawietcky e il presidente Duda e poi si è diretta a Kiev. In mattinata dovrebbe visitare alcuni dei luoghi simbolo della resistenza ucraina, e nel pomeriggio l'incontro con Zelensky nella capitale.

