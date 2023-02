Pensioni, Berlusconi raggiante: "Aumenti da marzo. Da 600 a 700 euro"

"Aumentiamo le pensioni: un’altra promessa mantenuta". Sono le parole di Silvio Berlusconi presidente di Forza Italia. "Grazie all’impegno mio e di tutta la squadra di Forza Italia, sono partite le comunicazioni per gli aumenti delle pensioni a partire dal prossimo mese di marzo. Siamo stati noi i primi ad innalzare le pensioni minime nel 2001 a 1 milione delle vecchie lire. E ora siamo in campo per elevare le pensioni anno dopo anno, da 600 a 700 euro quest’anno, da 700 a 800 euro l’anno dopo, da 800 a 900 euro il terzo anno per arrivare tra quattro anni e cioè entro questa legislatura a 1000 euro al mese. Stiamo dunque mantenendo, come sempre, le nostre promesse per restare sempre vicini ai nostri elettori".

