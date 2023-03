Cateno De Luca lancia Sud chiama Nord: presenti anche Sgarbi, Mastella, Castelli e Magorno

Da Bolzano alla Sicilia con lo scopo di fondare una rete del civismo. Tra poche ore l’Assemblea costituente di Sud chiama Nord aprirà i battenti. Dal 3 al 4 marzo a Roma, i rappresentanti di 32 movimenti civici provenienti da 18 regioni si sono dati appuntamento all’Hotel St. Martin per dare vita ad una piattaforma confederativa che possa rappresentare la rete del civismo.

Tra gli esponenti che hanno confermato la propria partecipazione all’iniziativa ci sono Claudio Signorile, presidente di Mezzogiorno Federato, il sindaco di Benevento Clemente Mastella del movimento «Noi di Centro», Vittorio Sgarbi di Rinascimento, sottosegretario alla Cultura, Salvatore Grillo di Unità Siciliana, il giornalista Pino Aprile e l’europarlamentare Piernicola Pedicini del movimento «24 agosto - Equità territoriale», Laura Castelli, già viceministro dell’economia e delle finanze, Carmelo Conte di Cittadino Sud, Ernesto Magorno, sindaco del comune di Diamante ed ex segretario regionale Pd, Adriana Poli Bortone, fondatrice e presidente del movimento «Io Sud», l’imprenditore e consigliere regionale Lombardia Ivan Rota in rappresentanza della lista civica di Letizia Moratti, David Favia in rappresentanza della segreteria nazionale di Italia dei Valori, Corrado De Rinaldis Saponaro, Segretario Nazionale del Pri.

«Sud chiama Nord», afferma Cateno De Luca, «si propone di attuare una strategia confederativa che consenta ad ogni esperienza civica o territoriale di continuare la propria esperienza e, contemporaneamente, federarsi alla piattaforma nazionale proposta che ha come comune denominatore l’equità territoriale.»

