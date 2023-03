Lavoro, Tajani: "Il salario minimo in Italia non serve"

«Sul salario minimo la normativa europea prevede che i Paesi siano tenuti a fissarlo per legge laddove non ci sia una contrattazione collettiva superiore all’80%. Da noi è superiore, quindi non serve il salario minimo. Tutti sono garantiti dalla contrattazione collettiva», e quello che si deve fare è «allargare i suoi effetti anche ai lavoratori che non ne beneficiano. E’ la soluzione giusta per tutelare al meglio i lavoratori». Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Porta a Porta.

