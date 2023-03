Elly Schlein: la riforma del fisco è costosissima e favorisce chi sta meglio

«La cosa più preoccupante» della delega fiscale è «il sorprendente compromesso che sono riusciti a trovare, per ora parlano di flat tax sugli aumenti ma in prospettiva indicano quella come strada e intanto tolgono uno scaglione» ma «è una baggianata dire che si abbassano le tasse a tutti": così si «favorisce chi sta meglio, chi ha redditi più alti vedrà maggior guadagno». Lo afferma la segretaria del Pd Elly Schlein nel corso del dibattito al congresso della Cgil di Rimini. «Altro problema è che è costosissima, non si capisce se intendano farla tagliando ulteriormente a scuola e sanità».

Schlein: pronta a discutere per proposta comune su salario minimo

C'è una battaglia su cui tutte le opposizioni hanno fatto proposte di legge o mozioni su cui spero e auspico che potremo trovare una direzione unitaria e io sono disponibile subito a ragionare di come cambiare la nostra proposta» per trovarla è quella sul salario minimo, per fissare, "accanto a un rafforzamento della contrattazione collettiva una soglia sotto quale si dice che non è lavoro ma sfruttamento». Così la segretaria del Pd Elly Schlein nel corso della tavola rotonda con Giuseppe Conte, Carlo Calenda, Nicola Fratoioanni al congresso della Cgil a Rimini, invitati da Maurizio Landini.

Calenda: no a governo insieme. Ma dovere dialogo

Alla domanda posta da Maurizio Landini che vuole sapere se potrei mai governare con chi è seduto su questo palco, rispondo subito e dico 'no, non ci potrei governarè, in primo luogo perchè non condivido la linea di politica estera». Lo ha affermato Carlo Calenda, intervenendo al dibattito con Elly Schlein, Giuseppe Conte e Nicola Fratoianni, al congresso della Cgil. «Su molti temi siamo agli antipodi», ha sottolineato, replicando a Conte che lo aveva definto un fallimento, e sostenendo che il Jobs act

"ha creato 1.200.000 occupati in più».

«Su tanti temi siamo agli antipodi», ha proseguito. «Dopidichè, io credo che sia dovere dell’opposizione trovare terreni comuni su cui lavorare insieme, a partire dall’emergenza del sistema sanitario nazionale». «Voglio fare delle cose insieme con opposizione ma non possiamo farle se non ci chiariamo sul come e sulle priorità».

