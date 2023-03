Capigruppo Pd: Boccia al Senato e Braga alla Camera al posto di Malpezzi e Serracchiani

Chiara Braga è stata eletta capogruppo del Pd alla Camera, per acclamazione, durante l'assemblea dei deputati, in corso a Montecitorio. La sua elezione segue quella di Francesco Boccia al Senato.

Boccia: "Non faremo sconti al governo"

"Questa elezione mi responsabilizza molto, avviene in maniera unitaria, è un bel segnale, lavoreremo insieme, ringrazio colleghi e colleghe" ha detto Francesco Boccia, parlando con i giornalisti a Palazzo Madama. "Il gruppo parlamentare è il cuore dell'attività politica, la segretaria Elly Schlein ha dato una indicazione: accordo permanente fra attività del partito e attività parlamentari", ha aggiunto Boccia. "Non faremo sconti a un governo che sta mettendo l'Italia ai margini. Il partito avrà come punto di riferimento costante l'ascolto della piazza, della protesta, dei mille luoghi del lavoro, del paese". "È un lavoro che facciamo con passione e dedizione - ha continuato - sapendo che tutto questo ha un punto fermo, far tornare l'Italia al centro dell'Europa. Oggi è ai margini nelle scelte che contano ed è al margine sui temi rilevanti. Per queste ragioni iniziamo un lavoro profondo che porterà risultati nelle Aule già nei prossimi giorni".

Braga, "Congresso finito, ora lavorare uniti"

«Il congresso è finito: ora abbiamo una nuova leadership e una nuova forza, ora è il tempo di lavorare uniti». Lo dice Chiara Braga intervenendo all’assemblea del gruppo dem alla Camera dopo la sua elezione a capogruppo. «Abbiamo una linea politica chiara e riconoscibile che è quella che ci viene dal Congresso e che come gruppo, nel pieno rispetto della nostra autonomia, dobbiamo sapere interpretare. Siamo la prima forza d’opposizione, la seconda forza politica nel paese, dobbiamo ricordarci che noi dobbiamo sentire sempre su di noi lo sguardo di chi ogni giorno nel paese subisce ingiustizie e diseguaglianze, di chi riesce e può combatterle, e di chi costruisce un futuro per sè e per i propri figli. Vorrei che tutti avessimo sempre bene in mente questo, nel nostro lavoro e nel confronto tra di noi, che vi chiedo sia sempre sincero, franco e anche duro quando serve», aggiunge.

Schlein: "Costruiamo un'alternativa alle destre"

"Stiamo lavorando a un assetto complessivo ed equilibrato, rispettoso del pluralismo e dell'esito delle primarie. Per questa ragione ci stiamo sentendo spesso in queste ore anche con Stefano Bonaccini. Entro pochi giorni ho intenzione di chiudere gli assetti e tornare a costruire insieme alla nostra comunità democratica proposte politiche alternative alle destre e a parlare dei temi che riguardano la vita delle persone". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein all'assemblea del gruppo al Senato.

