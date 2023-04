Commissione Vigilanza Rai, la messinese Barbara Floridia eletta presidente: “Onorata”

Barbara Floridia è stata eletta alla guida della Commissione di Vigilanza Rai con 39 voti favorevoli su 42 presenti. Nata a Messina, 46 anni, è senatrice dal 2018 del Movimento 5 Stelle e dallo scorso ottobre ricopre anche il ruolo di capogruppo, che ora dovrà lasciare. Boschi e Montaruli ricopriranno il ruolo di vicepresidenti.

«Un onore essere eletta presidente: è una commissione fondamentale per la democrazia nel nostro paese. Lavoreremo è vigileremo affinché venga garantito il pluralismo e l’indipendenza in Rai e tutti i partiti possano avere voce». Lo ha detto la neopresidente della Commissione di Vigilanza Rai Barbara Floridia.

Chi è Barbara Floridia

Laureata in Lettere Moderne, è insegnante di liceo e con il governo Draghi è stata sottosegretaria all'Istruzione. Succede ad Alberto Barachini ed è la seconda donna alla guida della bicamerale, dopo Rosa Russo Iervolino, in carica dal 1985 al 1987.

“E’ un onore essere la Presidente di questa Commissione, che è un organismo di fondamentale importante per la democrazia nel nostro Paese. Lavoreremo e vigileremo affinché venga garantito il pluralismo e l’indipendenza in Rai in modo che tutti i partiti possano avere voce. Ringrazio tutti i componenti e le forze politiche che hanno inteso convergere sul mio nome”, dichiara la sen. Floridia.

“La RAI è l’industria culturale più importante del Paese, presente nella vita degli italiani da oltre settant'anni, ed è dovere di tutti, ciascuno per il suo ruolo, tutelarne sempre l'imparzialità, l'indipendenza e il pluralismo. Si tratta di un patrimonio nazionale enorme che viene costantemente arricchito dalla professionalità dei suoi dipendenti, che garantiscono ogni giorno a milioni di persone informazione di qualità, contenuti educativi e scientifici, produzioni artistiche e di intrattenimento che la rendono un vero e proprio motore creativo al servizio degli italiani.

Con l’avvio dei lavori della Commissione di Vigilanza il Parlamento ribadisce il ruolo essenziale della Rai, che deve agire nell'interesse pubblico e al servizio di tutti, sempre con obiettività e trasparenza”, conclude la neo presidente.

La sen. Floridia, che è stata eletta con 39 voti favorevoli su 42, è stata Sottosegretaria all’Istruzione nel Governo Draghi ed è la seconda donna che presiede la bicamerale, dopo Rosa Russo Iervolino (in carica dal 1985 al 1987).

Nei prossimi giorni la senatrice pentastellata lascerà il ruolo di Capogruppo in Senato.

© Riproduzione riservata