Calenda archivia il partito unico con Renzi: "Non lo vuole fare". Da Iv: "Autogol clamoroso"

«Il partito non lo riusciremo a fare, perché (Renzi, ndr) non lo vuole fare». Lo riferisce in una nota di Striscia la Notizia, il cui inviato Enrico Lucci ha intercettato stamattina Carlo Calenda e gli ha chiesto aggiornamenti sull'accordo con Matteo Renzi per il partito unico con Italia Viva.

«Perché non vuole farlo?», lo incalza Lucci. "Perché vuole tenersi soldi e partito di Italia Viva e non si può far nascere, da due partiti, tre partiti: diventa ridicolo», risponde Calenda. Che aggiunge: «Non so se oggi ci sarà una nuova riunione, ma lui non viene alle riunioni. Non ci ho parlato, perché lui parla solo con Obama e Clinton».

La nota di Iv: "Clamoroso autogol di Calenda"

«Interrompere il percorso verso il partito unico è una scelta unilaterale di Carlo Calenda. Pensiamo che sia un clamoroso autogol ma rispettiamo le decisioni di Azione». Così Italia viva, in una nota dell’ufficio stampa. «Gli argomenti utilizzati appaiono alibi. Italia Viva è pronta a sciogliersi, come Azione, il 30 ottobre, dopo un congresso libero e democratico. Sulle risorse, Italia Viva ha trasferito fino a oggi quasi un milione e mezzo di euro al team pubblicitario di Carlo Calenda ed è pronta a concorrere per la metà delle spese necessarie alla fase congressuale e a trasferire le risorse dal momento della nascita del partito unico». E’ un passaggio della nota di Italia viva.

© Riproduzione riservata