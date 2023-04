Schlein: sul Pnrr il nostro governo campione mondiale di scaricabarile. Siamo preoccupati

Elly Schlein, la segretaria del Partito Democratico (Pd), ha criticato il governo in una conferenza stampa, sostenendo che non è più accettabile incolpare i governi precedenti dopo mesi al potere. Ha espresso preoccupazione per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), sottolineando che l'Italia non può permettersi di perdere quest'opportunità. Il Pd si dichiara pronto a collaborare e stimolare il processo di attuazione del Pnrr.

Schlein ha anche affermato che il partito vigilerà sulla quota del 40% del Pnrr destinata al Sud Italia e sulla parte relativa all'occupazione femminile, poiché gli enti locali riscontrano difficoltà a causa della mancanza di risorse sufficienti. La segretaria del Pd si è detta preoccupata per il futuro dell'Italia e desiderosa di raggiungere gli obiettivi prefissati.

Riguardo agli ordini del giorno sul termovalorizzatore di Roma, Schlein ha affermato di non aver ancora visto i testi ma ha ipotizzato che il partito voterà contro. Tuttavia, ha sottolineato che il Pd continuerà a cercare il dialogo con le altre opposizioni. Schlein ha ribadito l'importanza dell'unione delle forze sul Pnrr e sul decreto migranti, sostenendo che sarebbe irresponsabile non cercare di unire le forze in Parlamento e nel Paese su questi temi cruciali.

«Abbiamo bisogno di politiche lungimiranti che non causano irregolarità - ha aggiunto Elly Schlein - Dobbiamo lavorare per tutelare chi arriva in modo legale in questo paese, ma la strada non è lasciare i richiedenti asilo per strada».

