"Sostituzione etnica", bufera su Lollobrigida. Conte: "Arma di distrazione di massa"

«Sostituzione etnica»: ecco la formula pronunciata dal ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida all’interno di un ragionamento sulla natalità, l’occupazione e la presenza di lavoratori stranieri in Italia, capace in un attimo di scatenare polemiche durissime da parte delle opposizioni, con in testa il Pd. La più dura di tutte è la segretaria dem Elly Schlein, che bolla le parole del membro dell’esecutivo come «disgustose» e aggiunge: «Hanno il sapore del suprematismo bianco, Mi auguro che il governo e Meloni prendano le distanze».

Conte: "Sostituzione etnica? Arma di distrazione di massa"

«Sono parole del sen fuggite, di chi non conosce la storia dell’Italia, che è una storia fatta di dominazioni. Noi siamo al centro del Mediterraneo, a un incrocio di civiltà. Oggi parlare di sostituzione etnica significa voler usare un’arma di distrazione di massa rispetto a tutti i problemi che abbiamo. Poi questo governo si metta d’accordo con sé stesso. Nel Def hanno scritto che gli immigrati ci servono per ridurre il debito e poi fanno queste crociate di segno reazionario. Non dobbiamo essere ridicoli anche agli occhi dell’Europa e del mondo». Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte al margine del congresso Cisal commentando la dichiarazione del ministro Lollobrigida.

Parrini: "La Meloni si vergogni"

«Ieri mi sono profondamente vergognato come cittadino di questo Paese per le dichiarazioni del ministro Lollobrigida e vorrei che come me esprimesse vergogna la diretta superiore del titolare del dicastero dell’Agricoltura, cioè la premier Giorgia Meloni che da quelle dichiarazioni non trarrà alcun beneficio. La teoria della sostituzione etnica è una teoria di chiarissimo conio e stampo razzista, antisemita, cospirazionista e suprematista e non può avere alcun diritto di cittadinanza nel dibattito pubblico del nostro Paese nel 2023». Lo ha detto in Aula il senatore del Pd Dario Parrini, vicepresidente della Commissione Affari costituzionali. «E' ancor più grave ed è anche per questo che chiedo a Meloni parole di condanna - ha proseguito Parrini - che quella dichiarazione improvvida sia stata fatta, certo per una coincidenza, nel giorno in cui il Capo dello Stato ha pronunciato parole indimenticabili ad Auschwitz. Questo atteggiamento del governo isola e scredita il nostro Paese a livello internazionale».

