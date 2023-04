Di Maio inviato Ue per il Golfo, la Lega sbotta: “Scelta oltraggiosa”

In una lettera inviata ai 27 Paesi dell’Unione europea, l’alto rappresentante per la politica estera Ue Josep Borrell ha indicato il nome dell’ex ministro degli Esteri Luigi Di Maio come «il candidato più adatto» per il ruolo di inviato Ue per il Golfo. Lo si apprende da fonti di Bruxelles alla vigilia della riunione del Consiglio dei ministri di Esteri prevista per domani a Lussemburgo.

«La scelta di Josep Borrell di indicare, in una lettera inviata agli Stati membri, Luigi Di Maio per l’incarico di inviato Ue per il Golfo Persico, è politicamente oltraggiosa. Una decisione che rappresenta, inoltre, un affronto alla volontà degli italiani che lo scorso 25 settembre si sono chiaramente espressi scegliendo il centrodestra e non grillini o Dem». Così in una nota i senatori della Lega in commissione Esteri e Difesa, Marco Dreosto, Andrea Paganella e Stefania Pucciarelli

© Riproduzione riservata