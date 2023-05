Lavoro, Landini: "Sciopero generale? Non escludo nulla"

La Cgil non esclude l’ipotesi di uno sciopero generale contro le politiche del governo in tema di lavoro. Lo ha detto il segretario generale, Maurizio Landini, intervistato durante il programma di Rai 3, "Il cavallo e la torre".

«Sinceramente non escludo nulla in termini di iniziative», ha osservato il leader della confederazione di Corso d’Italia. «Se non avremo risposte, se il governo continuerà a non coinvolgerci e a pensare di poter fare quello che ritiene più opportuno, metteremo in campo tutto ciò che è necessario», ha aggiunto. «Il governo non ha una strategia, sta andando avanti in modo propagandistico», ha concluso.

