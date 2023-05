Le riforme: Conte apre alla Bicamerale, Calenda dice sì al sindaco d'Italia

La maggioranza sembra determinata a procedere sulla strada delle riforme cercando un consenso ampio ma anche con la forza di affrontare un eventuale referendum che si terrebbe qualora non venisse ottenuta la maggioranza dei due terzi nella seconda delle votazioni in ciascuna Camera. Una maggioranza, che, del resto, a conti fatti, è piuttosto complicata da raggiungere e si attesta a 267 deputati e 137 senatori (nel computo vanno inseriti anche i senatori a vita). Attualmente a Palazzo Madama, per arrivare a quella soglia alla maggioranza mancano ben 21 voti. Il centrodestra può contare, infatti, su 116 senatori: 63 di FdI, 29 della Lega, 18 di FI e 6 di Noi Moderati. Non è da escludere che si possano aggiungere i 5 senatori delle Autonomie (che si astennero sulla fiducia al governo Meloni e che hanno fatto qualche apertura sul modello del premierato). Se il gruppo di Azione-Italia Viva, composto da 10 senatori, nel suo complesso decidesse di sostenere le riforme si arriverebbe, così, a quota 131 e, dunque, a 6 voti da quota 137. Da capire quali scelte faranno i 6 senatori a vita. Ancora più complessa la partita dei numeri alla Camera. Per quanto riguarda Montecitorio, infatti, la maggioranza conta su 118 deputati di FdI, 66 della Lega, 44 di Forza Italia e 10 di Noi Moderati: in totale si tratta di 238 voti certi. A questi si potrebbero aggiungere i 4 delle Minoranze linguistiche e si arriva, così, a 242. Anche in questo caso l’eventuale apporto del gruppo di Azione-Italia Viva alla Camera, che è di 21 componenti, non sarebbe comunque sufficiente ad arrivare ai due terzi dei deputati: ci si fermerebbe infatti a 263. La storia delle riforme e dei tentativi di modifica costituzionale, così come di riforma della legge elettorali, è fatta anche di alleanze inattese ma, di certo, almeno guardando al bilancino, il referendum sembra allo stato, complicato da evitare anche considerando l’eventuale apporto del gruppo più dialogante dell’opposizione.

Gli incontri con le opposizioni

«Abbiamo condiviso una diangosi su alcune criticità, riconossciamo queste criticità a partire dal problema dell’instabilità degli esecutivi, è un probelma che dovremo risolvere come quella garantire al parlamento, ma non è emersa una condivisione». Lo ha detto alla Camera il presidente del M5s, Giuseppe Conte, dopo l’incontro con la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, sulle riforme istituzionali. «Siamo disponibili per quanto riguarda il metodo al dialogo in una commissione parlamentare costituita ad hoc, raccomandiamo questo percorso. Il tema è che almeno da questo primo incontro non è arrivata una condivisione: siamo per soluzioni sensate e anche a un rafforzamento dei poteri del premier ma in un quadro equilibrato, che non mortifichi il modello parlamentare che è molto utile per l’inclusività e favorisce la soluzione dei conflitti. E ci sta molto a cuore la funzione del Presidente della Repubblica che è di garanzia e serve alla coesione nazionale, ha un ruolo chiave».

«Siamo disponibili a collaborare per l'ovvia ragione che anche noi condividiamo l’esigenza di avere maggiore stabilità dei governi e l’esigenza di avere una maggiore efficienza dell’apparato complessivo. Una collaborazione possibile per noi c'è». Lo ha detto alla Camera il leader di Azione, Carlo Calenda, dopo l’incontro del Terzo polo con la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, sulle riforme istituzionali. «Abbiamo definito il perimetro d’intervento: per noi c'è una linea rossa assoluta che è la figura di garanzia di unità nazionale del presidente della Repubblica, l’unica istituzione che garantisce l’unità, toccarla sarebbe un errore grave. Siamo favorevoli all’indicazione del presidente del Consiglio sul modello del sindaco d’Italia. Non faremo nessun Aventino, sarebbe incoerente farlo visto che provammo a fare le riforme. Aggiungo che riteniamo importante che su questo le opposizioni abbiano un dialogo, ci sentiremo per condividere le idee. Il governo sembra sia disponibile in questa fase a raccogliere le idee, la premier non ci ha detto in che modo intende procedere, se bicamerale o iniziativa del governo, noi non ci impicchiamo al metodo, ne discuteremo».

«Abbiamo posto una questione di metodo democratico: quando si discute di riforme si dovrebbe avere la massima attenzione. L’attuale maggioranza ha conseguito il 43% dei consensi, che si è tradotto nel 60% dei seggi e questo farebbe impallidire la legge truffa». Lo ha detto alla Camera il segretario di Più Europa, Riccardo Magi, dopo l'incontro con la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, sulle riforme istituzionali. «L'eventualità di una strada che porti alla commissione bicamerale a nostro avviso dovrebbe essere parametrata sui risultati proporzionali delle ultime elezioni. Meloni ha chiesto cosa pensate delle diverse opzioni per dare stabilità e per Meloni è evidente che equivale all’elezione diretta del presidente del Consiglio o della Repubblica. Le abbiamo detto chiaramente che l’ipotesi del Sindaco d’Italia è un follia se non una sciocchezza con l’elezione diretta e la sfiducia costruttiva, cose che non possono stare insieme e poi creerebbe un dualismo conflittuale tra Capo Stato e premier. Meloni ha detto che vuole andare fino in fondo al mandato elettorale ricevuto, ma poi non si è capito in cosa consiste e voleva sapere da noi cosa proponiamo ma non abbiamo capito la proposta» del governo «perchè molto aleatoria. L’elezione diretta del premier non si capisce se sul modello delle Regioni o sul modello israeliano, ma cozzerebbe con il modello attuale: come convivere con il Capo dello Stato di garanzia? Sarebbe evidente il conflitto costituzionale tra chi ha ricevuto un mandato popolare e chi un mandato parlamentare», ha spiegato Benedetto Della Vedova. Insomma, «c'è la volontà di arrivare alla fine per rispettare una promessa elettorale ma ancora» in campo c'è «un largo spettro» di opzioni, «a meno che le carte non siano coperte». Benedetto della Vedova, di Più Europa, dopo l'incontro con la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, sulle riforme istituzionali, ha detto che «l'elezione diretta del premier cozzerebbe con l’assetto costituzionale attuale. Nella pratica sarebbe evidente un conflitto istituzionale, fra chi rivendica un mandato popolare e chi avesse una mandato parlamentare, come nel caso del presidente della Repubblica»

© Riproduzione riservata