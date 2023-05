Zangrillo: "Nel 2023 ci saranno 170mila assunzioni nella PA"

Negli ultimi dieci anni con il blocco del turnover la pubblica amministrazione ha vissuto un grande impoverimento, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo con l’età media che ha raggiunto i 50 anni, 6,5 in più del 2001. Le assunzioni in questi anni sono ripartite e l'obiettivo per il 2023 è l’entrata nel settore di 170mila persone.

Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo al Forum Pa 2023 sottolineando che attualmente il personale con 55 anni e oltre costituisce il 36,7% del totale e quello con meno di 35 anni è ridotto a circa il 10%, meno della metà rispetto al 2001.

