Berlusconi è tornato: “Ho sofferto molto, ma credo in Dio e nei medici”

"Paura sinceramente no. Nessuna sfida mi ha mai fatto paura. Ho sofferto molto, questo sì, ma ho sempre avuto fiducia nell’aiuto di Dio, nelle capacità del personale medico e sanitario che mi ha assistito ed anche nella tenuta del mio corpo. Come in altri casi in passato, ho sentito intorno a me l’affetto di tante persone, ho ricevuto gli auguri di molti amici e anche di avversari politici, ai quali sono particolarmente grato". Lo dice Silvio Berlusconi in una intervista a Il Giornale. "Ho avvertito l'abbraccio forte dei militanti azzurri e la simpatia di tanti italiani, anche sconosciuti. Ma questa volta c'è stata una cosa in più: la dedizione assoluta, la dolcezza e l’attenzione continua con la quale mia moglie Marta mi è stata vicina in ogni momento. Lei, i miei figli, mio fratello, mi hanno fatto sentire ogni giorno la bellezza dell’amore che è in grado di dare una famiglia. In questo mi considero un uomo davvero fortunato".

"L'Italia è il Paese che amo. Sono le prime parole del videomessaggio con il quale nel 1994 ho annunciato la mia discesa in campo. A convincermi a farlo furono ben altre parole pronunciate da mia madre la notte precedente, dopo aver discusso a lungo in famiglia il da farsi. Io sono contraria al tuo ingresso in politica, perché te ne faranno di tutti i colori mi disse mia madre e quanto aveva ragione!, ma se senti dentro di te il dovere di farlo, allora non saresti il figlio che tuo padre ed io abbiamo creduto di educare, se non trovassi anche il coraggio e la forza di farlo. Questa responsabilità e questo senso del dovere verso il Paese che mi ha dato tanto, e che i miei genitori mi hanno insegnato, sono ben presenti dentro di me ogni giorno della mia vita. Naturalmente seguo le indicazioni dei miei medici, che talora sono anche fin troppo prudenti. Ma non ho mai smesso di lavorare, neppure dalla terapia intensiva, in costante contatto con i miei collaboratori, i dirigenti e parlamentari di Forza Italia. C'erano da preparare le elezioni amministrative, e devo dire - alla luce dei risultati - che sono molto soddisfatto del lavoro svolto" conclude Berlusconi.

