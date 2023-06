Fratelli d'Italia e Lega attaccano Grillo: "Parole inaccettabili, chieda scusa"

Gravi, sconcertanti e inaccettabili parole di Beppe Grillo alla piazza di Movimento 5 Stelle e Pd. Parlare di brigate di cittadinanza e passamontagna per invitare i cittadini a reagire evoca pagine drammatiche della storia del nostro Paese. Ci chiediamo se anche Elly Schlein sia pronta a indossare il passamontagna per reagire contro il governo di centrodestra sotto il simbolo delle brigate. La Lega conferma il proprio impegno per creare lavoro dignitoso: i cittadini si aspettano risposte, non polemiche o inviti pericolosi». Così una nota del partito di Matteo Salvini dopo le parole di Beppe Grillo.

«Le parole pronunciate da Grillo sono vergognose e indecenti. L’appello a fare 'brigate di cittadinanza e mettetevi il passamontagnà evoca un passato oscuro per la nostra Nazione fatto di sangue e morti. Grillo dovrebbe vergognarsi e chiedere scusa a tutti gli italiani. La dialettica politica anche quando aspra mai può arrivare a tanto. Quanto ha dichiarato alla fine della manifestazione indetta dal Movimento Cinque Stelle è riprovevole e spero che tutte le forze politiche prendano le doverose distanze». Lo dice Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.