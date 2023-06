Sulla vicenda Santanché Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ospite a Metropolis ha detto: "E' un elemento di fibrillazione, Mulè ha preso posizione critica nei confronti di Santanché e anche Molinari. Vediamo cosa accadrà su questo punto. Personalmente non attacco su questo, ma attacco sul Mes. Perché il Mes è politica, questa è una vicenda che non è politica. Non guardate alla Santanchè, a Pini, il problema nel governo sono Giorgetti e il Mes".