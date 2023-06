Chi sarà l'erede di Berlusconi? Il leader di Forza Italia fino all'ultimo stava lavorando al riassetto. Roberto Occhiuto (era) tra i vice di Tajani

Ad un passo dai 30 anni della nascita di Forza Italia. E' anche sulla scorta del raggiungimento di questa fatidica data che Silvio Berlusconi ha lavorato fino all'ultimo giorno di vita al riassetto del partito in vista delle sfide politiche future. Era il chiodo fisso quello del Cavaliere, quello di riorganizzare gli azzurri con tante novità da presentare.

Tra queste, come riporta Adnkronos, c'era quella di riorganizzare Forza Italia attraverso dei super coordinatori a livello di macroaree geografiche. Tre personalità da Nord a Sud da affiancare ad Antonio Tajani in vista delle elezioni europee del 2024. Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, sarebbe stato dunque pronto a divenire il coordinatore delle regioni del Sud ed essere uno dei vice del partito alle spalle dell'attuale ministro degli Esteri.

Effetto morte Berlusconi sui sondaggi

«I sondaggi anche più recenti continuano a darci in crescita. Dobbiamo fare in modo che questa crescita sia stabilizzata grazie all’impegno e al lavoro di tutti quanti noi. Abbiamo le idee chiare e sappiamo cosa dobbiamo fare per trasformare in realtà tutti i sogni di Berlusconi, dalla riforma fiscale alla riforma burocratica, alla realizzazione delle grandi infrastrutture compreso il ponte sullo stretto di Messina». Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, chiudendo la "Festa azzurra" a Novara. «Vedremo cosa deciderà il Consiglio Nazionale che abbiamo convocato a Roma il 15 luglio. - ha aggiunto - Dovrá eleggere il presidente che poi porterà il Partito fino al Congresso Nazionale che si svolgerà il prossimo anno. Bisogna insistere sul tesseramento per far sì che ci siano sempre maggior partecipazione dei cittadini alla nostra attività politica. E stiamo preparando la riunione del momento giovanile che si svolgerà a Gaeta all’inizio di settembre».