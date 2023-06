Santanché: "Dimettermi? Su cosa? Siamo seri. Risponderò come ho sempre fatto"

«Risponderò su tutto, sono 23 anni che faccio politica, ci ho sempre messo la faccia. Non abbiate preoccupazioni e aspettate serenamente». Lo afferma la ministra Daniela Santanché parlando con i giornalisti a margine dell’evento Futuro Direzione Nord a Milano. «Dimettermi? Su cosa? Sia serio. Andiamo dietro a Report?» ha poi ribadito. «Mi sembra che la maggioranza sia non solo compatta ma più compatta. Dovete cercare altre cose per far sì che la maggioranza non sia compatta».

Salvini: Mi fido della Santanché

«Io mi fido, poi scelga lei se venire o non venire per me non è assolutamente necessario». Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, intervenendo a margine della presentazione del Progetto «Prima Stazione di Rifornimento a idrogeno a Roma» rispondendo a una domanda sulla vicenda che vede coinvolta la ministra del turismo Daniela Santanché. «Io mi fido dei miei colleghi con cui lavoro in Consiglio dei Ministri - ha aggiunto - e non è un articolo di giornale o una trasmissione televisiva farmi cambiare idea. Anche perché, stando agli stessi articoli di giornali alle stesse trasmissioni televisive, io avrei dovuto rubare non so quanti milioni di euro ed essere arrestato alcune decine di volte e poi è finito nel nulla».