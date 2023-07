Salvini nomina suo consigliere il sindaco di Furci Siculo Matteo Francilia

L’elezione a Roma è sfumata alle ultime Politiche, dove era candidato alla Camera per la Lega nel collegio plurinominale di Messina. Ma per il sindaco di Furci Siculo, Matteo Francilia, le porte dei palazzi della capitale si aprono adesso. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, gli ha infatti affidato un incarico di prestigio, nominandolo come suo nuovo consigliere con il compito di occuparsi del programma dell’attività politica del vicepresidente del Consiglio dei ministri.

Un passaggio che rinsalda sempre più il legame tra Salvini e Francilia, che vanta un consolidato rapporto personale con il leader della Lega, partito al quale ha aderito nel 2018 ricoprendo diversi incarichi provinciali e regionali, finendo tre anni fa anche tra i papabili assessori regionali ai Beni culturali al momento dell’ingresso del Carroccio nel governo dell’ex governatore Nello Musumeci, che nominò poi Alberto Samonà. Rieletto a maggio sindaco di Furci Siculo, per Francilia inizia adesso una nuova sfida: “Lavorerò come sempre con impegno e dedizione - commenta - cercando di essere utile ai tanti colleghi sindaci e amministratori locali nell’interlocuzione con il Governo, affinché si diano più risposte possibili ai territori”. Soddisfazione è stata espressa anche dall’europarlamentare leghista Annalisa Tardino: “Un segnale importante di premialità alla coerenza e alla serietà mostrate - commenta - tratti distintivi in un contesto, come quello siciliano, caratterizzato sovente da cambi di partito. Come Lega Sicilia per Salvini Premier siamo orgogliosi che il ministro Salvini punti, nell’attività di governo, su giovani competenti, di valore e leali, e siamo fiduciosi nel contributo che Francilia potrà apportare all’attività politica del vice presidente del Consiglio dei ministri, in linea con i bisogni e le necessità della Sicilia”.