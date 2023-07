Colloquio Mattarella-Meloni dopo il Consiglio supremo di Difesa. "Serve piena attenzione di Ue e Nato sull'Africa"

E'durato circa un'ora il colloquio tra il capo dello Stato Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni allo studio alla Vetrata al Quirinale. L'incontro è avvenuto al termine del Consiglio supremo di difesa.

Il Consiglio supremo di difesa. "Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha illustrato gli esiti del vertice Nato di Vilnius. Il Consiglio ha, successivamente, esaminato la situazione della guerra in Ucraina e ha ribadito la ferma condanna dell'aggressione operata dalla Federazione Russa e il sostegno all'Ucraina nella sua difesa contro l'invasore".

"Nell'attuale e nel futuro scenario internazionale, difesa e sicurezza devono essere considerati obiettivo comune per le istituzioni della Repubblica, sulla base di una strategia di sicurezza nazionale, predisposta dal Governo e approvata dal Parlamento". E' quanto scritto nella nota diffusa al termine del Consiglio supremo di difesa. L'Italia - aggiunge la nota - intende "assumere una forte iniziativa per richiamare l'attenzione piena dell'Unione europea e della NATO sull'Africa" per promuovere "il consolidamento politico, sociale ed economico di quel continente", senza il quale "non è possibile garantire la sicurezza" dell'Ue e quindi della Nato stessa.