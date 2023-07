Il nuovo capogruppo in Senato per Azione -Italia viva è Enrico Borghi. «Ringrazio il gruppo Azione-Italia Viva per la fiducia e la collega Raffaella Paita per il lavoro fatto finora con grande equilibrio: cercherò di esercitare questo delicato ruolo con impegno e capacità di sintesi», scrive in una nota il senatore di Italia Viva dopo l'elezione.