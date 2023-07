Europee, prove di alleanza tra Cateno De Luca e Vittorio Sgarbi: si lavora a una lista di sindaci

Cateno De Luca e Vittorio Sgarbi starebbero discutendo della creazione di una alleanza politica per le elezioni europee. Lo scrive Il Giornale. I due si sono incontrati a Fiumedinisi, in provincia di Messina, paese natale del leader di Sud Chiama Nord, del quale è stato tra l’altro sindaco tra il 2003 e il 2011. Nel corso dell’incontro, secondo la testata, i due avrebbero discusso della creazione di una lista di sindaci dell’area del centrosinistra per la prossima tornata elettorale.