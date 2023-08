La Schlein attacca il governo: "Ci avete messo 10 mesi per decidere la cancellazione di progetti per 16 miliardi"

Le opposizioni incalzano il governo sulla gestione e la sostanza delle modifiche apportate al Recovery. La segretaria Pd Elly Schlein attacca: «Il Parlamento è stato esautorato, non basta una comunicazione d’ufficio come quella di oggi, ma come previsto una discussione e un voto preventivo della Camera. Ci avete messo 10 mesi per decidere la cancellazione di progetti per 16 miliardi». Poi la leader dem apre al confronto: «Se volete condurre in porto il Pnrr noi ci siamo, tifiamo per l’Italia e vogliamo metterci alla stanga. Ora mettetevi in ascolto dei sindaci, delle opposizioni, lavoriamo insieme per non perdere questa occasione storica».

Mentre la deputata M5s Chiara Appendino aggiunge: «Fatevi aiutare, noi siamo disponibili a sederci a un tavolo. Ma niente, nessuna risposta, il nulla». Quindi chiosa: «Il timore piuttosto fondato è che siete incapaci di realizzare il Pnrr e state buttando al vento la più grande occasione di sviluppo e rilancio del nostro Paese».