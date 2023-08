Calenda attacca Cateno De Luca e Bandecchi sindaco di Terni: "Fare i buffoni maleducati è il modo più semplice per essere votati"

Nel giorno in cui c'è stata una rissa all'interno del Consiglio comunale di Terni, Carlo Calenda, leader di Azione ed ex ministro, ha attaccato duramente il sindaco della città umbra Stefano Bandecchi e Cateno De Luca, sindaco di Taormina e leader del movimento politico Sud chiama Nord.

In un post sui social Calenda punta il dito contro i due amministratori postando due video (quello dell'intervento di Bandecchi in Consiglio e quello di De Luca quando ha attaccato Angelo Duro qualche giorno fa dopo i manifesti imbrattati a Taormina)

"Il primo è il sindaco di Terni, regolarmente votato dalla maggioranza dei cittadini. Un personaggio che aveva dato prove simili già in passato. Possiamo ancora far finta che non ci sia una correlazione tra il livello generale di istruzione e la qualità della rappresentanza politica?

Il secondo, invece, è il sindaco di Taormina, già Sindaco di Messina, che si è proclamato Imperatore delle due Sicilie (per inciso ha anche sbagliato titolo perché le due sicilie erano un regno). La verità è che questi e altri personaggi hanno compreso che fare i buffoni maleducati è il modo più semplice per essere votati. Se la democrazia corre un rischio oggi è quello di finire nella farsa".

Cateno De Luca ha risposto poco fa sui social ironizzando: "Ma che vuole da me Carlo Calenda? Ora chiedo a Matteo Renzi".