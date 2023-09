Il convegno dell'Ecr Party a Scilla. Il ministro Calderone fa il punto su lavoro, pensioni e salario minimo

«Le procedure per la ricollocazione e la formazione degli ex percettori del reddito di cittadinanza stanno funzionando bene». Lo ha affermato la ministra del Lavoro Marina Calderone, secondo la quale sono state quasi completate circa 10 mila domande.

«Il nostro obiettivo», ha spiegato intervenendo nel dibattito in corso a Villa San Giovanni sullo sviluppo del Sud come traino dell’economia italiana ed europea, organizzato dal gruppo parlamentare dell’Ecr, «era quello di creare un ambiente all’interno del quale tutti i soggetti che hanno competenze nel mondo del lavoro conferissero i loro dati sulla piattaforma dotata di soluzioni tecnologicamente avanzate. Infatti, interagiscono il ministero del Lavoro, l’Inps, le Regioni, gli Enti formatori e le agenzie private per il lavoro per individuare le opportunità dei migliori percorsi formativi, quelli più adatti alla formazione, per riqualificare le competenze, ovviamente indirizzate all’occupazione e al lavoro».

«Abbiamo anche le offerte di lavoro da parte delle aziende che sono state caricate, che verranno caricate di giorno in giorno dall’Agenzia per il lavoro», ha spiegato la ministra. «Ecco quello che oggi si vede della piattaforma io lo voglio considerare, l’ho detto in fase di presentazione, la prima pietra, il primo passo di un sistema molto più articolato e complesso all’interno del quale ovviamente abbiamo anche la possibilità di fare una valutazione una previsione di quelle che saranno le linee tendenziali anche del mondo del lavoro fra cinque anni».

«Dalle domande finora acquisite, emerge la figura del candidato, del soggetto che entra in piattaforma, con un’età media di 40 anni, e questo vuol dire avere davanti 25 anni di lavoro», ha aggiunto Calderone. «Noi nel nostro obiettivo come Governo riteniamo importante ribadire che le persone non possono essere accompagnate durante quella che dovrebbe essere la vita lavorativa solo ed esclusivamente con la gestione di un sussidio. Noi pensiamo che debbano essere accompagnate invece a ritrovare una dimensione lavorativa che è quella che poi consente anche lo sviluppo dei territori, il lavoro, il fulcro poi della costruzione di un sistema efficiente e soprattutto anche in cui l’inclusione sociale parli anche del rispetto dei diritti delle persone e della loro sicurezza in termini di sicurezza di sicurezza sul lavoro».

Sulla strage degli operai nel Torinese: "Fondamentale rispettare le norme di sicurezza"

«E' fondamentale rispettare le norme di sicurezza». Lo ha affermato la ministra del Lavoro Marina Calderone, a margine del convegno in corso a Villa San Giovanni organizzato dal gruppo parlamentare europeo dell’Ecr sulle prospettive di sviluppo del Sud e sulla realizzazione del Ponte sullo Stretto. La ministra, inoltre, che nel pomeriggio sarà a Brandizzo (Torino), luogo dell’incidente dove hanno perso la vita cinque operai, per un confronto con gli organi di vigilanza sul territorio, ha sottolineato «come sia fondamentale rispettare la vita dei cittadini, dei lavoratori e delle lavoratrici». «Il governo su questi temi è già intervento con il Decreto del 1 maggio», ha ricordato Calderone. «Altro sarà fatto in materia di prevenzione della cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro».

Pensioni: "Sull'indicizzazione aspettiamo i dati della Nadef"

Sull'indicizzazione delle pensioni, «aspettiamo i dati Nadef», così il ministro del Lavoro. «Sul punto stiamo lavorando, così come su tutti gli altri temi del fascicolo della manovra di bilancio. Credo che sia ancora prematuro fare delle valutazioni. Stiamo anche aspettando quelli che sono i dati della Nadef e della fine del mese di settembre e poi su quello verrà costruito l’assetto definitivo della Finanziaria della manovra di bilancio 2024».

Sul salario minimo: "E' una questione ideologica"

"Salario minimo? E' una questione ideologica". Così il ministro Calderone sempre al convegno dell'Ecr Party: "Indicare una cifra per legge, come affermano i Cinque Stelle - ha proseguito - e magari poi non perseguire il caporalato e l’intermediazione mafiosa, soprattutto al Sud, non aiuta a migliorare la condizione dei dipendenti. E’ invece necessario puntare a far emergere il lavoro buono, con il rispetto dei contratti di lavoro e la sicurezza sui luoghi di lavoro".