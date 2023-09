“Senza reddito di cittadinanza c'è una polveriera sociale”: l'allarme lanciato da Conte

«Abbiamo 7 milioni di lavoratori con contratti scaduti, i nostri salari sono decresciuti e non vedo esprimere coraggio e visione» da questo governo. Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte parlando a Cernobbio. «L'unica nota positiva - ha aggiunto - finora erano i dati dell’occupazione ma era l’eredità che hanno ricevuto» e si è visto con «i dati di luglio che sono molto preoccupati e vediamo i primi effetti del decreto precariato del primo maggio con +14mila inattivi». «Non è una genialata - ha aggiunto - pensare di accendere micce in una polveriera sociale eliminando il reddito e sostenendolo con una social card» insufficiente. «Abbiamo 5,7 milioni di persone sotto soglia Isee di 15mila euro - ha proseguito - e se queste sono le premesse i motivi di preoccupazione sono moltissimi». "Stiamo lavorando come opposizione per contribuire in modo costruttivo» ma «quando si va al governo non bisogna solo comandare, bisogna saper governare».