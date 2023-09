Salvini: "Non invito Cateno De Luca a Pontida: ci insulta sempre"

«Invitare Cateno De Luca a Pontida? No. Ha idee diverse dalle nostre e insulta un giorno sì e un giorno no. Io non mi auto invito a casa di nessuno. Io sono abituato ad andare a una festa di compleanno se il festeggiato mi invita». Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, a Caltanissetta, alla prima festa della Lega in Sicilia, in merito alla pec con cui il leader di Sud chiama Nord e sindaco di Taormina, Cateno De Luca, ha chiesto di essere invitato alla festa della Lega a Pontida.

«Cateno De Luca ha idee diverse dalle nostre, insulta un giorno sì e un giorno no. Non penso che lei alla sua festa di matrimonio - ha aggiunto rispondendo alla domanda di una giornalista - inviti qualcuno che l’apostrofa malamente e maleducatamente fino al giorno prima. Io sono un sincero democratico, amo il confronto, ma nelle sedi opportune. Io non andrei mai alla Festa dell’Unità a chiedere di parlare dal palco, per intenderci, perché sarebbe inopportuno».