Conte e Renzi attaccano sui migranti. Il leader del M5S: "Il governo balbetta". L'ex premier: "Meloni sta perdendo la faccia"

«Lampedusa è scossa da una profonda emergenza, politica e umanitaria. Il Governo balbetta con imbarazzo senza dare risposte, ma lontano dai riflettori gli sbarchi continuano, l’emergenza sociale cresce e la popolazione dell’isola è in grande difficoltà». Lo scrive sui social il presidente del M5s Giuseppe Conte. «Oggi sono stato qui tutto il giorno per ascoltare i lampedusani. Li ho ascoltati partecipando alla loro assemblea cittadina, ho visitato il poliambulatorio, l’hotspot, ho incontrato i rappresentanti di varie associazioni produttive, sociali e civiche, sono stato ospite a pranzo della signora Teresa che qualche giorno fa si è ritrovata nel giardino di casa migranti affamati e si è industriata per aprire loro la porta di casa e offrirgli un pronto ristoro. È stata una giornata intensa, fitta di scambi, di emozioni e riflessioni. Non possiamo lasciare i lampedusani abbandonati a loro stessi. Ho detto loro la verità: la politica non risolve i problemi a colpi di slogan e promesse. La politica deve costruire percorsi di soluzione dei problemi senza spot comunicativi. Serve umiltà. L'arroganza e le prese in giro fanno male, soprattutto a chi si ritrova in difficoltà». "Quando diciamo Lampedusa diciamo Italia, diciamo Europa. I lampedusani non vogliono compensazioni per un carico di sbarchi incontrollabile che prelude all’ipocrisia di una finta accoglienza. Chiedono il rispetto dei diritti costituzionali, a partire dalla sanità sino alla possibilità di sviluppare appieno le loro potenzialità economiche sociali e turistiche. Chiedono di non essere lasciati soli, affinché non siano calpestati i diritti di nessuno».

Renzi: "Sui migranti la Meloni sta perdendo la faccia"

La questione migranti ha «tanti punti diversi. Il punto umanitario, innanzitutto, e in questo l’Italia deve essere orgogliosa della Guarda costiera e della Marina Militare, tutti concordiamo su questo, salviamo chi è in mare». Lo dice il leader di Iv Matteo Renzi a Stasera Italia su Rete 4.

Poi c'è la questione politica, e «Meloni su questo sta perdendo la faccia, non perchè dice cose sbagliate ma perchè viene da 10 anni in cui diceva 'facciamoli affogarè, 'blocco navalè - aggiunge Renzi - ha vinto le elezioni dicendo una cosa che non sta nè in cielo nè in terra. Da quando c'è lei, gli sbarchi sono raddoppiati. Hanno chiuso gli occhi non i porti».

«Salvini e Meloni dunque sul tema non sono convincenti. Domenica la destra ha fatto una figuraccia, Salvini a Pontida con Le Pen e Meloni a Lampedusa con von der Leyen. Sembrava il Pd da quanto era divis. Dicono due cose in contraddizione. Poi c'è la qustione economica, complicatissima. Ha ragione però chi dice che c'è l’immobilismo dell’Europa, ma non si può fare un muro perchè il Mediterraneo è un mare. Occorre aprire gli occhi sulla vicenda africana, in Africa ci hanno investito la Cina, i russi con la wagner ma l’Europa no», conclude Renzi.