Licia Ronzulli mostra una pesca sul palco: "A sinistra sono ubriachi di ideologia"

"Fa ridere lo so, ma ci sarebbe da piangere...". Lo ha detto Licia Ronzulli, mostrando una pesca dal palco della kermesse di Forza Italia in corso a Paestum, riferendosi allo spot pubblicitario che ha creato diverse polemiche nei giorni scorsi. Ronzulli ha aggiunto: "Da giorni la sinistra si accanisce su una pesca e su un riuscitissimo spot pubblicitario, peraltro facendo dei parallelismi improbabili con il governo dimostrando di non avere ricette credibili per gli italiani. Sono talmente ubriachi di ideologia da aver scambiato l'inclusione con l'imposizione di un solo modello di famiglia e di società, ma noi siamo per i diritti sì ma anche per i doveri, perché un mondo di soli diritti sarebbe ingovernabile"