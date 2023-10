Scuola, la Lega esulta: "Dal 16 ottobre si potranno stipulare contratti per assumere personale Ata"

«Promessa mantenuta. Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha autorizzato le scuole a stipulare contratti per assumere nuovo personale Ata dal 16 ottobre. Ci eravamo impegnati con i lavoratori della scuola di tutta Italia in questo senso e, con questo passaggio, si porta a compimento un grande lavoro della Lega, reso possibile grazie a un nostro emendamento al dl P.A. bis dello scorso luglio che ha reperito 50 milioni da dedicare proprio per gli organici aggiuntivi Ata. A questo intervento, si aggiungerà, nei prossimi giorni, un altro stanziamento di risorse voluto dal Ministro Valditara mirato alle scuole meridionali, nel rispetto di 'Agenda sud’. Con la Lega la scuola, e tutti i suoi professionisti, tornano al centro dell’agenda politica. Bene così».

Lo dichiarano i parlamentari della Lega Roberto Marti, presidente della commissione Cultura al Senato, e Rossano Sasso, capogruppo in commissione Cultura alla Camera