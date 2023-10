Meloni non va alla kermesse di Fdi per stare con la figlia: "Anche io sono un essere umano, scusatemi"

«Se state guardando questo video vuol dire che non sono riuscita a partecipare di persona e davvero mi dispiace da morire ma in fondo anche io sono un essere umano e se c'è qualcuno a chi posso chiedere comprensione penso che siano i simpatizzanti di Fratelli d’Italia». Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video trasmesso al teatro Brancaccio di Roma, dove oggi si tiene la kermesse di Fratelli d’Italia per un anno di governo. Il video, spiega la stessa Meloni, è stato registrato al Cairo, dove il premier ha partecipato ieri al vertice internazionale per la pace. «Scusatemi, vi voglio bene», aggiunge alla fine del video Meloni.

La Meloni, di ritorno dall'Egitto, ha deciso di rinunciare alla kermesse di Fratelli d'Italia, come riportato dal Corriere della Sera, per stare con la figlia