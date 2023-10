"Sabotaggio in Rai contro Meloni", Fratelli d'Italia chiede che si apra il caso in Commissione di Vigilanza

"Sabotaggio in Rai contro la Meloni" è il titolo di un articolo di Libero di oggi in cui si rivelerebbe un episodio dell’estate scorsa in cui un cronista Usigrai avrebbe montato ad arte un video di Rainews di un collega, estrapolando una frase, decontestatualizzata, riconfezionata attraverso il sistema informatico aziendale, per attaccare il governo: filmato che sarebbe poi stato girato ai giornali di sinistra. Molte le reazioni arrivate oggi a commento dell’articolo da esponenti di Fratelli d’Italia. «Quanto pubblicato qualora fosse confermato, è di una gravità inaudita. Dall’Usigrai, di solito sempre loquace e che non perde occasione per fare lezioni a chiunque sul diritto di cronaca, il rispetto del pluralismo e libertà di informazione, ci attendiamo quanto meno un chiarimento se non una forte presa di distanza». dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Francesco Filini, capogruppo nella Commissione Vigilanza Rai. «È incredibile che l'ex leader dell’Usigrai, Vittorio Di Trapani, invece di difendere il giornalista di Rainews che è stato oggetto di una condotta discutibile da parte di un suo collega, che avrebbe estrapolato 37 secondi di rassegna stampa televisiva per metterlo in cattiva luce, solidarizzi con chi ha tenuto questa condotta e attacchi chi ne è stato vittima. Ho rivolto - dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri componente della Commissione di Vigilanza Rai - un’interrogazione su questa vicenda in Commissione parlamentare di Vigilanza e mi auguro che la Rai risponda nel giro di qualche ora perché è veramente incredibile che le vittime vengano intimidite, che si parli di interrogazioni parlamentari strampalate e che si attacchi, da parte di Di Trapani, il libero giornalismo che ha documentato e documenterà questa vicenda. Il 'reportismò è una malattia che si diffonde. Invece la Rai ha bisogno di massicce dosi di libertà, di pluralismo, di verità».

«Oltre che un sabotaggio contro Giorgia Meloni sarebbe un sabotaggio contro tutto il servizio pubblico e chi lavora quotidianamente senza scadere in comportamenti infedeli e illegittimi solo per ragioni ideologiche. Chiediamo ai vertici Rai un’indagine interna perché quanto riferito dal quotidiano Libero, laddove confermato, sarebbe grave e lesivo per tutta l'azienda. Ci auguriamo che l’Usigrai rompa l’insolito silenzio condannando la vicenda e dimostrando un’attenzione verso Rainews24 a sola difesa della correttezza e del pluralismo», dichiara inoltre l’on. Augusta Montaruli, vicepresidente della Commissione di Vigilanza Rai e vice capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia. Commenti simili arrivano anche da Sarà Kelany, dal senatore Giovanni Satta, componenti della Commissione Vigilanza Rai.