Matteo Salvini a tutto tondo: "Obiettivo quota 41 sulle pensioni. E il ponte tra Sicilia e Calabria si farà"

«Stipendi più alti in media di mille euro in un anno per circa 14 milioni di italiani, tre miliardi in più alla Sanità per tagliare le liste d’attesa, 50mila italiani che potranno andare in pensione nei prossimi mesi, con l’obiettivo della Lega che rimane 'Quota 41' e poi il rilancio delle infrastrutture in tutta Italia, da nord a sud». Sono i punti cardine della manovra che Matteo Salvini espone in un’intervista al Tg2.

Un quadro di grandi opere nel quale, assicura il leader e vicepremier della Lega, e ministro per le Infrastrutture, è «compreso il Ponte tra Sicilia e Calabria di cui si parla di 50 anni e che noi realizzeremo».