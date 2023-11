Minacce pesanti sulla facciata di un palazzo: “Salvini devi morire”. Solidarietà della politica nei confronti del ministro

La facciata di un palazzo con la scritta "Salvini deve morire". Il vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini ha postato sui propri social una foto con le minacce di morte. "Sabato - ha scritto Salvini - manifesteremo a Milano per difendere i valori dell'Occidente e censurare qualsiasi forma di violenza e antisemitismo. Chi pensa di spaventarci, come qualche baby-gang che mi ha minacciato di morte imbrattando un palazzo nella mia città, si sbaglia di grosso. Mi dispiace per i proprietari dell'immobile: spero che gli idioti vengano identificati e puniti facendo ripulire le scritte. Avanti, senza paura e col sorriso".

Solidarietà è stata espressa a Salvini dal presidente del Senato Ignazio La Russa, dai presidenti della Regione Lombardia e della Regione Veneto, Attilio Fontana e Luca Zaia, e da numerosi esponenti politici.