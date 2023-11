Giorgia Meloni sul premierato si rivolge agli italiani: "Volete decidere voi? O stare a guardare i partiti?"

«Questa riforma non serve a qualcuno ma a tutti, e lo sanno anche quelli che per calcolo politico la stanno osteggiando, senza però offrire argomenti seri, perché certo non possono dire la verità. Che si sono cioè abituati a governare perdendo le elezioni che vogliono continuare a fare così anche in futuro». Così la premier Giorgia Meloni negli "Appunti di Giorgia". «Voi - aggiunge rivolta idealmente agli italiani - cosa volete fare, volete contare e decidere o stare a guardare mentre i partiti decidono per voi? Questa è la domanda che faremo se sarà necessario e quando sarà necessario»