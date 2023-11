Schlein dice no alla Meloni sull'invito ad Atreju: "Il confronto sia in Parlamento"

Al momento non sono arrivati inviti formali ma, in base a quanto si apprende, al Nazareno non sarebbero comunque favorevoli all’idea di una partecipazione della segretaria Pd, Elly Schlein, alla festa di Fdi, Atreju. "Con Fdi ci confrontiamo e discutiamo in Parlamento, a partire dalla manovra di bilancio» riferiscono fonti del Nazareno. La notizia dell’invito della premier Meloni alla segreteria del Pd a partecipare al tradizionale appuntamento di Fdi era apparsa oggi su diversi quotidiani.

L’invito a partecipare alla festa di FdI, Atreju, è stato rivolto personalmente alla segretaria Pd Elly Schlein dal deputato di FdI Giovanni Donzelli, nei giorni scorsi alla Camera. E’ quanto riferiscono fonti dem. La segretaria in un primo momento ha preso tempo e poi ha deciso di declinare.

Donzelli: "Schlein ad Atreju? L'ho appreso dai giornali"

«Elly Schlein ad Atreju? L’ho appreso dai giornali, non è partito nessun invito, sto gestendo io gli inviti, ciò detto e non mi risulta che sia partito l’invito, Atreju è aperto a tutte le idee politiche». Lo afferma Giovanni Donzelli, deputato di Fdi, ai microfoni della trasmissione Ping Pong su Radio1.