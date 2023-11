Il monito della premier Meloni sulla lotta alla mafia: "È meno visibile ma continua a fare affari"

«Il fatto che la mafia oggi sia meno visibile negli attentati non vuol dire che non continui a fare i propri affari. In un momento in cui abbiamo molti investimenti, come il Pnrr, bisogna essere estremamente fermi». Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso dello speciale di Porta a Porta dedicata alle vittime di mafia che andrà in onda stasera su Rai 1. «E usano le nuove tecnologie, qualsiasi cosa per cui bisogna essere veloci e mettersi continuamente in discussione», ha osservato la premier.