Incarico revocato a Paola Concia: “Capisco il ministro Valditara, non esistono le condizioni per svolgere il lavoro equilibrato e dialogante”

«Capisco la decisione del ministro Valditara e lo ringrazio della fiducia accordatami: dopo due giorni di polemiche da ambienti massimalisti della destra e della sinistra, è per me evidente che non esistono le condizioni per svolgere il lavoro equilibrato e dialogante che mi ero proposta insieme alle altre due garanti del progetto 'Educazione alle relazioni'. Resto convinta che solo il confronto tra matrici culturali differenti possa produrre linee guida efficaci e non divisive sul tema del rispetto della libertà delle donne». Lo sottolinea Anna Paola Concia, coordinatrice del comitato organizzatore di Didacta Italia.