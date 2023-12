Manovra... complicata: non c'è l'accordo e le opposizioni avvertono: “C'è rischio di discutere su tutti i 2.500 emendamenti”

Nessun accordo tra il governo e la maggioranza e le opposizioni su come procedere sulla manovra. Lo riferiscono Pd, M5s, Iv e Avs al termine di una riunione in commissione Bilancio al Senato che è quindi riaggiornata a domani mattina. Le opposizioni contestano il fatto che con gli emendamenti del governo e dei relatori si usino più dei 100 milioni del tesoretto parlamentare e la fretta di andare in Aula ma senza un percorso chiaro. Se non c'è intesa, affermano le opposizioni, si discute su tutti i 2.500 emendamenti.