Migranti, vertice a tre a palazzo Chigi tra Meloni, Sunak e Rama

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato congiuntamente a Palazzo Chigi il Primo Ministro del Regno Unito, Rishi Sunak, e il Primo Ministro della Repubblica di Albania, Edi Rama.

Dopo aver concordato sulla necessità di affrontare in modo sempre più strutturato l’immigrazione illegale verso l’Europa, i leader hanno concordato di intensificare ulteriormente la collaborazione fra i tre Paesi a contrasto dei trafficanti di esseri umani.

Ribadita nel contempo l’importanza di giungere ad una definitiva stabilizzazione dei Balcani occidentali, anche sulla base dei passi avanti recentemente compiuti nel processo di allargamento alla regione dell’Unione Europea.

Meloni: "Sunak amico dell'Italia. Abbiamo costruito un rapporto che sta dando i suoi frutti"

«Voglio dare il benvenuto al leader di una grande nazione europea, un leader conservatore, un amico dell’Italia, un amico mio personale con il quale ci siamo trovati sulle materie fondamentali di questo tempo - immigrazione, intelligenza artificiale, famiglia - e sulle quali abbiamo costruito un rappporto che sta dando i suoi frutti». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, dal palco della kermesse di FdI Atreju, presentando l’intervento di Rishi Sunak.

Sunak: "Accordi con Albania e Rwanda per fermare i criminali"

«Giorgia (Meloni) ha siglato un accordo con l’Albania e noi abbiamo fatto un accordo con il Rwanda: vogliamo interrompere il modello di business di queste gang criminali. E se questo ci richiederà di aggiornare le nostre leggi e di avere conversazioni a livello internazionale per creare un framework sull'asilo politico dobbiamo farlo, perché se non gestiamo questo problema oggi i barconi continueranno ad arrivare. Dobbiamo fare in modo che il deterrente non funzioni». Così il premier britannico Rishi Sunak. «Se i migranti vengono in Italia o in Inghilterra illegalmente non potranno restare, deve essere chiaro».