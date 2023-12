Ponte sullo Stretto, la Lega: "Basta fake sui conti, i soldi ci sono"

I soldi del Ponte ci sono. Lo ribadiscono a gran voce deputati siciliani e calabresi della Lega, dopo la rimodulazione del piano di finanziamento e la richiesta alle due Regioni di contribuire con "maggiori" stanziamenti.

“Il Ponte sullo Stretto, come più volte ribadito, è un’opera strategica e fondamentale per lo sviluppo del Meridione, una struttura che siciliani e calabresi in primis attendono da anni. La Sicilia ha 6,6 miliardi di euro del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui 1,3 miliardi destinati alla realizzazione dell’infrastruttura. Basta, quindi, fake news sui conti e avanti tutta nell’attuazione di un progetto importante per la crescita di tutto il Paese” dice, infatti, in una nota il senatore siciliano Nino Germanà, vicepresidente del Gruppo Lega e segretario in commissione Trasporti a Palazzo Madama.

“I siciliani attendono da anni la realizzazione del Ponte sullo Stretto che finalmente, grazie all’impegno concreto del vicepremier e ministro Salvini si farà. A questa infrastruttura importantissima per il nostro territorio e per tutto il Paese sono destinati 1,3 dei 6,6 miliardi di euro di fondi per lo sviluppo e la coesione della Sicilia. Fatti, non parole a cui qualcuno, evidentemente senza contenuti, si attacca disperatamente cercando di fare confusione che fa solo male ai nostri cittadini” dichiara anche la deputata siciliana della Lega Valeria Sudano.

“Il Ponte sullo Stretto è un’opera fondamentale per il Paese, non solo per Calabria e Sicilia. Rientra nelle reti transeuropee dei trasporti, permetterà di velocizzare gli spostamenti da e verso l’isola, di ridurre le emissioni. Di fronte a questa evidenza, al valore di questa realizzazione, le polemiche stanno a zero: anche per quanto riguarda i fondi di coesione, ricordiamo che la Sicilia ha a disposizione 6,6 miliardi di euro. 1,3 da destinare proprio al Ponte. Basta falsità sui conti” conclude sul punto il deputato calabrese e vicecapogruppo della Lega Domenico Furgiuele, componente della commissione trasporti.