Sul Mes monta la polemica. Le opposizioni: richiesta di audizione per Giorgetti. Il ministro: sì ma solo su manovra

Sulla possibilità che ci sia un 'caso Italia' in Europa sul Mes, il leader della Lega Matteo Salvini ha detto «no, assolutamente». «L'economia italiana è solida - ha aggiunto -, cresciamo di più dei francesi e dei tedeschi. Il Mes era uno strumento inutile, non utilizzato, superato, dannoso. Un pensionato o un operaio italiano avrebbero dovuto pagare per salvare una banca tedesca, quindi il Parlamento ha esercitato il suo diritto democratico di bocciare uno strumento inutile e dannoso e lo spread è sceso. Abbiamo fatto quello che era nostro dovere fare per difendere il lavoro e i risparmi degli italiani».

Salvini a Milano, rispondendo a chi gli ha chiesto un commento sulla posizione del ministro Giancarlo Giorgetti che ha detto che c'era un interesse nell’approvazione del Mes, ha detto: «Come merce di scambio su altro, probabilmente è vero, però è stata una scelta coerente. La Lega ha sempre avuto la stessa idea da 10 anni a questa parte. Abbiamo sempre votato nella stessa maniera - ha aggiunto Salvini - e il Governo ha avuto una maggioranza compatta. L’astensione di Forza Italia era ampiamente comunicata, non rappresenta nessun problema. Abbiamo fatto quello che era giusto fare, ne sono assolutamente orgoglioso».

Intanto, oltre al Partito democratico, viene precisato, anche M5s, Iv e Azione hanno chiesto - con la medesima lettera al presidente di commissione - l’audizione "urgente e necessaria» del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, sul patto di Stabilità e sul Mes. Il ministro ha dato la propria disponibilità ad intervenire in commissione Bilancio della Camera mercoledì prossimo, 27 dicembre. La sua partecipazione, viene però precisato, sarà esclusivamente concentrata sulla legge di bilancio e non sul Patto di Stabilità o sul Mes, come richiesto questa mattina dalle opposizioni. Su questi temi c'è comunque l’apertura a riferire in altre sedute.