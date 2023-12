Natale, Anita Likmeta lascia +Europa per presepe omosessuale

«Se +Europa pensa di difendere la diversità con ammiccamenti ipocriti alla tradizione, io per il ruolo della Madonna lesbica non sono disponibile. Addio a Più Europa e buon suicidio politico (non assistito)!». Così, in un post su Facebook, Anita Likmeta, imprenditrice italiana nata in Albania, ha annunciato l’addio al suo partito, +Europa, che ha postato, sempre su Facebook, delle immagini di presepi che sono tutti in chiave di famiglia non tradizionale: uno con due Giuseppe e il Bambino, un altro con due Marie e il Bambino e uno con la sola Madonna e il Bambino (entrambi neri), a rappresentare una madre single. «Il bello delle tradizioni è che possono cambiare! Buone feste da +Europa», si legge nel post.