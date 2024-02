Terzo mandato: la maggioranza si spacca. Ma per Lega la partita non è chiusa. Opposizioni compatte sul "no". Meloni: "Nessun problema per il Governo"

Il terzo mandato ai presidenti di Regione "spacca" la maggioranza e compatta, nel voto, Pd e Movimento 5 stelle, ma scatena la protesta bipartisan dei governatori. A tre giorni dal banco di prova delle elezioni in Sardegna, in commissione Affari costituzionali del Senato sembra "sfocarsi" la foto di famiglia del palco di Cagliari, dove ieri sono saliti tutti i big del centrodestra a sostegno del candidato Paolo Truzzu. Ma, circoscritto al dibattito parlamentare e non portato a livello di scontro al di fuori di palazzo Madama, il "no" di FdI e FI alla proposta della Lega, bocciata dalla commissione, non ha riflessi sulla compattezza e l’attività di governo. Lo sottolinea ancora il capo di via Bellerio, Matteo Salvini, lo dichiara il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani e lo stesso fanno altri esponenti del partito di Giorgia Meloni con la premier che afferma: "Il terzo mandato non era inserito nel programma, non è iniziativa del governo, era una iniziativa parlamentare, ci sono state opinioni diverse in massima serenità» se ne è discusso ma «non è una materia che in qualche maniera crea problemi al governo o alla maggioranza».

Che in ballo ci sia anche il futuro del Veneto a guida del leghista Luca Zaia è stato, in queste settimane, rimarcato da più parti. Ma la partita, lì, si giocherà fra un anno e la stroncatura di oggi al divieto di superare due mandati per i governatori, dunque, non segna per forza la fine del dibattito e della possibilità di portare questo risultato a casa. Sicuramente per la Lega, anche se l’esito in commissione va giudicato una dato politico «evidente». A guardare, invece, alle opposizioni, bisogna sottolineare che anche oggi sono andate in ordine sparso: ha votato a favore del 'nodo mandatì Italia viva, non ha partecipato Azione, si sono astenute le Autonomie, ma si sono compattati sul "no" Pd e M5s, dopo ore in cui si era cercato un punto di caduta comune fra tutte le minoranze. "Non ci sarà alcun problema in maggioranza". La posizione della Lega è chiara ma siamo in democrazia: ogni tanto le proposte della Lega passano altre volte, come in questo caso, vengono bocciate perchè tutti gli altri, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Pd, M5s sono contro. Secondo me è un errore», dichiara Salvini. «Prendo atto del voto espresso oggi dalla commissione. La strada è ancora molto lunga», si limita a dire Zaia, contattato telefonicamente. E proprio sul caso Zaia, Ciriani osserva: «E' sbagliato fare questioni personali, perchè alla fine si fanno norme con il sospetto o la volontà di appiccicarle alla posizione personale di qualcuno».