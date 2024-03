Abruzzo: il campo largo non basta. Pd-M5s: ora è rebus Basilicata

Non basta il campo largo. In Abruzzo la vittoria di Marco Marsilio rialza il morale del centrodestra. Che la partita fosse complicata era chiaro già un mese fa, quando il distacco fra i due candidati era di circa venti punti percentuali. L’aver contenuto quel distacco è già un buon risultato, ragionano fonti parlamentari del Pd, frutto dell’unità raggiunta dal centrosinistra e della scelta di un candidato come Luciano D’Amico.

A mancare è stata quella spinta in più che la segretaria del Pd ha cercato durante il tour che l’ha portata a percorrere la regione in lungo e in largo. Così come ha fatto anche Giuseppe Conte, d’altra parte. I due però si sono ben guardati dal farsi vedere assieme sullo stesso palco. Così come avevano fatto anche in Sardegna, prima della storica vittoria di Alessandra Todde.

In quell'occasione, la scelta ha premiato: Todde ha cercato di non prestare il fianco agli attacchi di Renato Soru che l’accusava di essere una candidata imposta da Roma. In Abruzzo, l’accusa di Giorgia Meloni era opposta e attribuiva a Pd, M5s, Azione e Avs una finta unità dietro la quale si celavano sospetti e aperte ostilità.