Europee, Lucia Annunziata verso la candidatura come capolista del Pd al Sud

Si accende la partita delle candidature nel centrosinistra in vista delle elezioni Europee di giugno. Tra volti noti e qualche novità. Con un’importante mossa verso un disegno complessivo delle liste in casa dem.

Secondo quanto si apprende da fonti informate, si rafforza l'ipotesi di Lucia Annunziata candidata capolista dal Pd come indipendente nella circoscrizione Sud. Contatti sarebbero ancora in corso in queste ore e nei prossimi giorni dovrebbe arrivare l'ufficialità della candidatura a Strasburgo della giornalista, 73 anni di Sarno in provincia di Salerno, che è stata presidente della Rai dal marzo 2003 al maggio 2004.

E c'è un altro esponente di spicco del giornalismo, anche lui di Salerno, che lancia ufficialmente la sua corsa verso il Parlamento europeo: Michele Santoro. Che entra in scena a Roma e presenta i candidati delle liste di «Pace Terra Dignità». Il conduttore e autore televisivo, già europarlamentare, è capolista insieme a Raniero La Valle. Candidata come seconda in lista in tutte le circoscrizioni Benedetta Sabene, influencer e autrice del libro «Ucraina.