Salvini "Non mi sentivo di candidarmi alle europee". Vannacci? "Frainteso. A sinistra candidano una detenuta"

«Faccio il ministro, mi occupo di treni, di codice della strada, di case e del piano casa, di porti e aeroporti. Ho 18 ore al giorno per occuparmi di questo. Poi, ovviamente, farò campagna elettorale, ma non me la sentivo di farlo da candidato». Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini a Giù la Testa su Rai Radio 1 parlando delle prossime europee «Non commento le scelte degli altri - ha quindi aggiunto -, se gli altri lo hanno fatto, hanno fatto bene. Io da segretario della Lega ho la consapevolezza di aver creato una squadra con liste forti. Dal nord al sud anche con persone che non hanno la tessera della Lega in tasca».

Vannacci sulle classi per disabili? «Mi sembra una tempesta sul nulla. Su parole che sono state volutamente fraintese. Se a sinistra candidano una ragazza detenuta con accuse pesantissime, non vedo perchè un generale che ha difeso l’Italia ma con la colpa di aver scritto un libro che può piacere o no, non possa candidarsi». Salvini ha poi sottolineato che «A settembre con i ministri leghisti della scuola e della disabilità abbiamo assunto 13mila insegnanti di sostegno. Stiamo lavorando per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Occorre includere. Se ci sono disabilità gravissime vanno assistite, non basta l’insegnante di sostegno. Avere ragazzi speciali in classe è un valore aggiunto».